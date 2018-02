Congo-Brazzaville: Transport de bois - Les sociétés forestières se plaignent de la nouvelle mesure

Les entreprises installées dans la partie nord de la République du Congo déplorent la mesure gouvernementale limitant le tonnage à trente tonnes au lieu de cinquante, sur le tronçon routier allant d'Owando à Iye, en dégradation avancée.

Afin de trouver une approche de solution, le comité de pilotage de l'action de circulation sur les routes en République du Congo, mis en place par le Premier ministre, Clément Mouamba, s'est réuni récemment à Brazzaville pour discuter de la question.

« Cette mesure gouvernementale vise essentiellement à protéger ce tronçon routier construit il y a des années pour de faibles charges », a expliqué le directeur général de l'équipement et de l'entretien routier, Blaise Onanga.

Selon les sociétés forestières, cette mesure retarderait non seulement l'évacuation du bois vers les marchés de vente mais occasionnerait aussi une baisse d'activités. Car, soutiennent-t-elles, un grumier vide pèse environ dix-huit à vingt tonnes. Ne charger qu'une grume sur un grumier allant du nord Congo au port de Pointe-Noire serait moins profitable.

Ainsi, face au dilemme entre protéger cette infrastructure routière d'une part, et les entreprises forestières dont les activités profitent à l'économie nationale et à des milliers de Congolais, d'autre part, le comité a formulé quelques approches de solution qui seront débattues avec les sociétés forestières.

Il s'agit, entre autres, de l'ouverture des voies en terre à partir d'Owando ou Makoua, en passant par la Cuvette-Ouest, les Plateaux et la Lékoumou, tout en joignant les routes déjà existantes pour atteindre le port de Pointe-Noire. Les options définitivement retenues seraient financées, a suggéré le ministre Emile Ouosso, par les sociétés forestières avec le soutien multiforme de l'Etat.

Notons qu'à cause de l'étiage, l'option fluviale n'a pas été envisagée. De même, le transit par le Cameroun ou le Gabon a été écarté à cause de la saturation du port de Douala et de l'interdiction de transport de grumes au Gabon.

Co-présidées par les ministres Rosalie Matondo de l'Economie forestière et Emile Ouosso de l'Equipement et de l'entretien routier, ces retrouvailles avaient réuni les cadres des ministères membres du Comité de pilotage de l'action de circulation sur les routes en République du Congo. Il s'agit notamment des ministères de l'Equipement et de l'entretien routier, de l'Economie forestière, des Transports et celui de l'Intérieur et de la décentralisation.