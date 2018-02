Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - La 8e édition du FTSPN se tiendra en avril

Le FTSPN est un projet instructif, éducatif, pédagogique et distractif qui vise la formation des élites culturelles de demain. Il est, par excellence, un cadre international de réflexion et de d'expression des jeunes et adolescents qui ont accepté de braver la timidité en s'exprimant devant un public par le théâtre et en prônant les vertus contenues dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989.

Cette compétition théâtrale se déroulera en trois phases, à savoir la rédaction ou la production de l'œuvre, l'adaptation de l'œuvre et sa représentation devant le public lors du festival. Pendant la première phase, les élèves auront librement à réfléchir et à écrire leur œuvre sur l'un des thèmes : sida, délinquance juvénile ou environnement. À la fin, les dix meilleures œuvres seront retenues par le jury pour la mise en scène.

Organisé par le Cercle des jeunes artistes (CJAC) que dirige Cardy Cardelin Babakila, le FTSPN présente cette année un programme alléchant axé essentiellement sur les facultés et les potentialités de l'enfant. Pendant une semaine, des œuvres écrites seront produites, montées et jouées par les élèves eux-mêmes sous l'encadrement pédagogique de leurs enseignants.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.