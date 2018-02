Afrique Centrale: Technologie de la communication - De nouvelles perspectives pour le projet CAB Congo

Le projet Central african backbone ou dorsale à fibre optique d'Afrique centrale (Cab), composante Congo, a annoncé, le 31 janvier, de nouveaux programmes au cours de 2018, dans le cadre d'un financement conjoint d'environ quarante-quatre milliards de FCFA de la Banque africaine de développement (BAD) et la République du Congo.

Inscrit dans la phase 2 du projet Cab Congo pour une durée de quatre ans, ce nouveau programme, dont certains projets ont démarré l'année dernière, vise à contribuer à la diversification de l'économie congolaise à travers l'augmentation des recettes fiscales et la réduction du coût des transactions économiques et sociales. Il vise aussi le désenclavement numérique des zones rurales couplé à l'intégration régionale par l'entremise d'une infrastructure à fibre optique d'accès aux pays limitrophes à l'instar du Cameroun et de la République centrafricaine (RCA). Ce nouveau projet prévoit, par ailleurs, de soutenir la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes notamment.

Cette phase 2 a été décortiquée lors d'un comité de pilotage du projet présidé par le directeur de cabinet du ministre des Postes, télécommunications et économie numérique, Franck Siolo. Selon ce dernier, tous les projets inscrits dans cette nouvelle phase avec la BAD vont être réalisés dans les délais, car les fonds sont disponibles.

Le Congo participe à hauteur de 21,8% dans ce financement qui devrait permettre de le relier, par fibre optique, d'ici fin 2019, au Cameroun et à la RCA. Si les études ont toutes été déjà réalisées, le Cab compte lancer un appel d'offres courant février pour recruter le constructeur du réseau, a affirmé le coordonnateur national du projet Cab, Yvon Didier Miéhakanda.

Ce nouveau programme permettra la mise en place d'un Datacenter pour une meilleure gestion et stockage des données numériques de l'ensemble du pays, et faciliter ainsi le e-gouvernement. Il prévoit de soutenir le développement du secteur postal par un projet « e-poste », et construire une technopole au Congo tout en permettant l'essor d'un écosystème de services numériques. Dans son volet appui institutionnel, la phase 2 du Cab devra soutenir l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, l'Institut national des aveugles du Congo, celui des jeunes sourds et l'université Marien-Ngouabi dont les travaux d'implémentation de l'internet ont été lancés.

Le projet Cab Congo est cofinancé par la Banque mondiale et le Congo pour les phases une et trois, puis par la BAD pour la phase deux. La première phase qui a débuté ses travaux en main 2015 arrive à son terme par l'interconnexion prochaine par fibre optique du Congo et du Gabon, en mars. Cette étape a coûté quinze milliards de FCFA.

Le Cab vise à contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau national et régional, à l'accroissement des services à large bande, à la réduction du coût élevé des télécommunications et technologie de l'information et de la communication sur le climat des affaires. Le projet veut participer à l'extension de la production des biens et services.