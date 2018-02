Sénégal: A Fatick, Sory Kaba prône l'unité

Sory Kaba, responsable de l'Alliance pour la République à Fatick, a, au cours d'un rassemblement, tenu au quartier Croisement Tp, dans la commune de Fatick, M. Kaba a invité les responsables à la base à l'unité autour des défis à venir.

Le Dg des Sénégalais de l'extérieur a estimé que les défis qui attendent l'Apr sont, entre autres, la mobilisation pour une brillante réélection du Président Sall en 2019. Sur ce, il a promis de sillonner tous les quartiers de la commune de Fatick.

« Nous continuerons à renforcer les initiatives développées avec les femmes, depuis plus de quatre années maintenant, en termes de formation et de financement en vue de les autonomiser. Et nous comptons, simultanément à ces activités, travailler à mobiliser 500 jeunes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales pour les enrôler ", a-t-il promis.

Sory Kaba s'est prononcé sur le fonctionnement de l'Apr qui, selon lui, "se porte bien à Fatick et cela, par la grâce de Dieu et la volonté du Président Macky Sall". « Mais, mon souhait aurait été que le parti se porte bien et mieux par le fait des responsables à la base.

Car le constat est que nous ne nous retrouvons jamais entre responsables de manière ordinaire et régulière. Chacun évolue dans son petit espace, espérant être celui qui est investi de la mission de faire seul les choses. Ce qui fait que, souvent, les militants et citoyens sont abusés et ne savent plus à qui se référer", a-t-il déploré.

L'autre constat fait par le Dg des Sénégalais de l'extérieur, c'est le défaut de structuration du parti qui, son point de vue, est la cause principale la plus préjudiciable de cet état de fait. Il s'y ajoute, selon lui, "celle liée au manque de culture de parti de masse et à la discipline de parti qui est aussi souvent constatée".

Mais, pour le responsable Apr du quartier "Croisement Tp", "l'avenir du parti à Fatick tient fondamentalement à notre capacité de dépassement.

Nous devons, en tant que responsables à la base, faire souvent preuve de modestie et de générosité non seulement dans nos relations internes mais également avec les autres". Car, a indiqué Sory Kaba, les défis auxquels ils font face ont pour noms : organisation et actions communes et proximité avec les Fatickois.