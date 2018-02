Sénégal: Autonomisation des femmes - 255 millions de FCfa à 152 unités économiques de Dakar

Dans une note remise à la presse, il est écrit qu'un crédit révolving de près de 450 millions de FCfa est actuellement en cours au profit de 430 entreprises bénéficiant à plus de 3.000 femmes et jeunes filles des communes de Médina Gounass, Yène, Guinaw Rail sud et Cambérène.

Cette innovation, ajoute Ndèye Saly Diop, assise sur les apports des membres avec l'appui financier du département, devrait faciliter l'accès aux ressources financières des vendeuses au détail et, en même temps, les soustraire de certaines pratiques usurières qui les maintiennent, au quotidien, dans la précarité et hypothèquent leur potentiel malgré de très lourds sacrifices consentis.

Cette cérémonie a été mise à profit pour remettre 658 attestations de fin de formation aux femmes s'activant dans l'aviculture, le commerce, la transformation de produits halieutiques, l'élevage, la saponification, la pâtisserie, les céréales locales, la boulangerie, la réparation de téléphone, le pressing, le micro-jardinage, l'artisanat, les fruits et légumes, etc.

« Je suis heureuse de vous informer que le cumul des interventions dans les quatre départements s'élève à 565 millions devant générer 338 Unités économiques au profit de 12.000 femmes et jeunes filles », a déclaré, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng en charge de la Femme, de la Famille et du Genre.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.