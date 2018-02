Congo-Kinshasa: Ministère de la Santé - Oly Ilunga organise une matinée scientifique sur la trypanosomiase !

Le Ministère de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, a organisé le mercredi 31 janvier, une importante matinée scientifique sur la trypanosomiase africaine en République Démocratique du Congo. L'événement a eu lieu à l'Hôtel Kempinski devant plusieurs chercheurs congolais spécialistes en médecine. Il a été question au cours de cet échange de donner une approche scientifique de la maladie et monter les innovations pour son élimination d'ici 2020 sur toute l'étendue de la RDC.

La matinée a tourné autour des résultats de deux panels. Le 1er panel, celui des chercheurs issus des différentes institutions, tant nationale qu'internationale, a focalisé son intervention sur la contribution de la recherche dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Le Dr Deby Mukendi du CNPP a planché sur les résultats de la recherche clinique menés par le CNPP concernant la prise en charge du malade trypanosé et sur l'algorithme diagnostique proposé face à un malade avec un syndrome neurologique. Le Professeur Mitashi de l'Université de Kinshasa (Unikin), le Dr Philippe Mulenga de l'Ecole de santé publique de l'Université de Lubumbashi (UNILU) et le Dr Mavinga du Centre de réadaptation sanitaire de Kimpese sont également intervenus, chacun pour répondre à un certain nombre de questions.

En ce qui concerne l'expertise internationale, ce 1er panel a bénéficié des interventions de Nathalie Strüb de DNDI sur les résultats des recherches thérapeutiques récentes, les perspectives d'élimination de la THA comme problème de santé publique et sur l'accès aux médicaments. Il y a eu aussi l'intervention d'un chercheur de L'ONG FIND.

Le 2ème panel s'est focalisé sur les perspectives du terrain et les avancées vers l'élimination. Du côté des chercheurs congolais, le Professeur Mumba de l'INRB a exposé sur le programme d'assurance de qualité que cette structure développe avec le PNLTHA, en tant que chef de laboratoire national de référence de la THA.

Le Directeur-pays de l'ONG internationale Programme approprié pour la technologie avancée en santé (PATH) en RDC, Trad Haton a, quant à lui, démontré le rôle de cette organisation sur sa participation au consortium TRYM-ELIM.

Il y a eu aussi l'intervention des experts de l'Université de Californie de Los Angeles (UCLA), de l'Université de Liverpool (LSTM) et de l'Institut médical tropical d'Anvers(IMT).

Cholera: aucun décès depuis deux semaines à Kinshasa

D'une maladie à une autre, l'épidémie de cholera à Kinshasa est en train d'être maîtrisée. La situation va de plus en plus bien. Le directeur du Programme National d'Elimination du Choléra et des autres Maladies Diarrhéiques (PNECHOL-MD), le Professeur Didier Bompange, confirme que cela fait plus de deux semaines que personne n'est plus décédée des suites du choléra à Kinshasa.

En dehors de quelques cas isolés qui apparaissent dans différentes zones de la ville, la situation globale de l'épidémie s'est stabilisée. «Dans une ville de 12 millions d'habitants et vu la promiscuité des habitations, cela relève de l'exploit. Cela prouve l'efficacité des actions menées sur le terrain, plus particulièrement la sensibilisation porte-à-porte et la mise en place des points de chloration communautaires», s'est félicité tout en soulignant qu'ils ne peuvent plus baisser la garde. Le centre des opérations d'urgence du PNECHOL-MD maintient un niveau élevé de surveillance épidémiologique», a-t-il ajouté.

A l'annonce officielle de cette épidémie au mois de décembre dernier, le Dr Oly Ilunga Kalenga avait insisté sur le fait que la riposte contre le choléra c'était une affaire communautaire dans laquelle tout le monde devait s'impliquer. De nombreux acteurs ont répondu à l'appel comme le mouvement scout et d'autres mouvements de jeunesse. "Ensemble, faisons triompher la vie" déclare le Ministre de la Santé.

Lèpre : la RDC porte encore une charge...

En ce qui concerne la lèpre, une autre maladie contagieuse, le monde entier a célébré le 28 janvier dernier, la journée mondiale de lèpre, journée instauré par le journaliste Raoul Follereau, il y a 65 ans. A cette occasion, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, le Ministre de la Santé, Oly Ilunga a adressé un message à la nation, exhortant et encourageant les personnes qui en souffrent, et faisant en même temps l'état des lieux de cette maladie dans son pays : « chers frères et sœurs, cette maladie n'est pas une fatalité, l'accès au diagnostic et au traitement est gratuit dans tous les centres, et vous devez donc mener une vie comme tout congolais dans vos communautés respectives sans stigmatisation, ni discrimination ».

La situation de la lèpre s'est améliorée dans le monde, son fardeau a sensiblement baissé dans des nombreux pays à travers le monde, sauf dans une dizaine de pays qui dépistent chaque année au moins 1.000 nouveaux cas de lèpre, a déclaré Oly Ilunga. Parmi une dizaine de pays qui dépistent encore, se trouve la République Démocratique du Congo. Tenez, d'après le dernier rapport épidémiologique de la lèpre publié par l'OMS en 2016, 3763 nouveaux cas ont été dépistés en RDC. La situation actuelle de cette endémie reste encore préoccupante dans 8 des 26 provinces que compte notre pays. Plus de la moitié des malades que dépistent les zones de santé proviennent des provinces suivantes : le Tanganyika, la Tshopo, la Tshuapa, le Mai-Ndombe, l'Equateur, le Bas-Uélé, le Haut-Uélé et le Haut-Katanga. C'est là que les efforts du Programme ainsi que ceux des partenaires doivent être orientés dans les prochaines années, dixit le Dr Oly Ilunga Kalenga.