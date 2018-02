Afrique: L'éducation des filles peut "tout changer" sur le continent, selon le directeur régional de l'UNFPA

Le directeur du Bureau régional de l'UNFPA a ainsi encouragé "les pays d'abord et les partenaires ensuite à travailler main dans la main, à dégager les ressources substantielles pour faire en sorte que les filles aillent à l'école, qu'elles y restent et participent au développement de leur pays".

"C'est un instrument pour rétablir les inégalités de genre, c'est indispensable pour gagner le pari de la capture du dividende démographique et pour valoriser cet important capital humain qui représente plus de 50% de la population", a dit M. Ngom en prenant part à une session consacrée au thème : "Investir dans l'éducation des filles pour un développement durable".

L'éducation des jeunes filles peut "tout changer" en Afrique au Sud du Sahara, car étant un instrument important pour régler la question de la vulnérabilité de la fille, de la femme et de la société dans son ensemble, a affirmé jeudi le directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

