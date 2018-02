Sénégal: Saint-Louis - La grève du SAMES largement suivie

Il a rappelé "les difficultés énormes" que rencontrent les médecins pour prendre en charge les problèmes de santé des populations, avec "un matériel vétuste et obsolète". Il a aussi évoqué la dette que l'Etat doit aux hôpitaux et le non recouvrement de la redevance qu'il doit verser aux hôpitaux pour la prise en charge de la CMU.

Le syndicaliste tirait ainsi le bilan de la grève en cours sur la période du 30 janvier au 1er février. Selon lui, les médecins protestent ainsi contre le non-respect des accords signés avec le gouvernement depuis 2014 et relatifs à la revalorisation de leurs salaires, le déficit de ressources humaines, le manque d'équipements dans les structures de santé et les dysfonctionnements dans la couverture maladie universelle (CMU).

