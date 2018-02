Tunisie: Les jeunes n'ont pas fait le poids !

L'entrée des jeunes Louay Hamdi et Frioui n'a pas eu de conséquence, vu le manque d'efficacité au finish. Malgré les actions de Munduga, Laâmari et Sylla, la Chabiba a eu des difficultés pour revenir au score face à la solidité de la défense clubiste.

Et le coach aghlabide Jalel Kaderi d'expliquer : « Malgré la défaite, j'ai constaté un progrès technique dans le groupe ; en revanche, les joueurs ont affiché des signes de faiblesse physique. Ceci ne doit pas cacher les déchets techniques en attaque et en défense : on perd trop la balle.

Nous n'avons pas joué en harmonie, comme dans le match face au CSS et nous manquons de cohérence dans les idées, probablement, à cause du rythme des rencontres et les défaillances physiques de mes protégés. Nous devons travailler pour remanier les carences constatées, notamment en attaque, vu que les attaquants ne pèsent pas dans la défense adverse».

Le staff technique est actuellement conscient des besoins du club et il trouvera certainement les solutions adéquates pour préparer une équipe équilibrée dans ses trois lignes, capable à la fois de défendre et d'attaquer.