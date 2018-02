Madagascar: Retrouvailles des légendes du « salegy »

Pour de l'inédit, ç'en est un ! Ils ont fait les beaux jours du « salegy » ! Le temps d'un après-midi au Palais des sports, ils vont se retrouver sur une même scène pour rappeler combien ils excellent dans l'art de mettre de l'ambiance. Un concert pendant lequel règnera en maître le « salegy ».

Le 25 février, le public va avoir droit à un concert six en un. Ce sera en effet six grandes stars du « salegy » qui vont se succéder sur scène et faire bouger les spectateurs au rythme de leurs grands succès.

De Tianjama à Din Rotsaka. Dans les 70, le grand maître Tianjama a fait danser les jeunes de sa génération avec son fameux « Soanada ». A l'époque, quand il reprenait ce titre sur scène, personne ne restait assis ! Aucune raison que ça change aujourd'hui.

Dix ans plus tard, Jaojoby fait son apparition. Il fait une entrée fracassante, assoit sa notoriété et devient même le « roi du 'salegy'». Une quarantaine d'années plus tard, le voici toujours sur les rails et il n'est pas encore prêt de tirer sa révérence.

Dans les années 90, un autre jeune chanteur : Mily Clément, toujours dans le genre « salegy » entre en scène. Il signe deux albums à succès mais restera en retrait dans les années 2000. Cette année Din Rotsaka profite de l'occasion pour lancer son « salegy », d'un genre nouveau, plus dans la tendance du moment.

Le 25 février, tous ces artistes se retrouveront sur la scène du Palais des sports pour y mettre le feu. Pour l'occasion, Ninie Donia représentera la gent féminine. Avec plus de deux décennies d'expérience musicale à son actif, la chanteuse émerveillera certainement le public, qui, l'espère M'Production, viendra très nombreux.