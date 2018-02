Cote d'Ivoire: Bocanda/Dimbokro - Les travaux du reprofilage de l'axe routier lancés.

En attendant que notre route devenue un véritable frein au développement soit inscrite au budget et réhabilitée, faisons notre part », "a-t-elle dit. Elle a ensuite invité l'ensemble des cadres à l'union, à la solidarité, à la cohésion et au sacrifice afin de contribuer à l'épanouissement des populations.

Selon N'Zi N'Da Éliane, initiatrice de ce projet, le reprofilage du tronçon routier Bocanda-Dimbokro estimé à plus de 100 millions de F Cfa, constitue le vœu le plus cher des cadres et des populations qui l'ont financé en se cotisant. Il bénéficie de l'appui et l'expertise de la Société logistique d'exploitation agricole (Solea) qui apporte des machines et des techniciens.

Fortement dégradé, l'axe routier Bocanda-Dimbokro, long de 62 km, dans la région du N'Zi, va connaître un reprofilage lourd. Les travaux ont été lancés, lundi dernier, par les autorités administratives et politiques de la ville de Bocanda, notamment, le préfet du département, Soro Fatogoman, l'honorable N'Zi N'Da Affoué Éliane et le maire Kouamé Kouakou Lacina.

