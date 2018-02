Madagascar: Judith Manantenasoa, une passionnée de danse !

Danser l'a toujours rendue heureuse. Judith Manantenasoa ne pensait cependant pas faire de la danse son métier. La jeune femme deviendra cependant une professionnelle reconnue et respectée, non seulement à Tana mais également sur le plan international.

La danse ? Elle en a toujours été une passionnée. Alors qu'elle avait huit ans, Judith Manantenasoa n'avait déjà pas peur de monter sur scène. Elle participait à son premier spectacle à cet âge là. Elle se souvient : « C'était pour une fête à l'église ».

A l'époque, elle n'avait encore aucune ambition de devenir professionnelle. Elle dansait simplement, pour le plaisir de danser.

En 1994, son chemin rencontre celui d'Ariry Andriamoratsiresy qui préparait alors une thèse sur la danse. « Il a choisi d'étudier la classe à laquelle j'appartenais ». Ses premiers pas dans le milieu de la danse, elle l'entame donc avec cette figure déjà bien connue.

Judith ne se consacre encore pas entièrement à sa passion à l'époque. « Je me suis plus focalisée sur mes études. Il me fallait obtenir mon BEPC, puis mon Bacc.

A un certain moment, j'ai du laisser de côté la danse ». Bacc en poche, elle revient à ses premières amours et reprend les choses là où elle les a laissées. « Je me suis consacrée à la danse tout en poursuivant des études de communication et de gestion. »

Timide ? On croirait qu'elle ne l'est pas. Dans la pièce « Métamorphose » avec laquelle elle va partir en tournée dans les quatre coins du monde, la chorégraphe dévoile une pièce inédite.

« Métamorphose » est en effet un solo où la nudité tient une grande place et que Judith Manantenasoa défend avec une grande justesse. Une création qui lui permet de s'exprimer.

« C'est un moyen comme un autre qui me permet d'extérioriser mes pensées, mes émotions et mes frustrations. Pour moi qui suis timide, la danse est un véritable et indispensable moyen d'expression. C'est ça qui m'a tout de suite plu dans la danse. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas ! Et puis il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Comme les lumières, les costumes, les formes... ».

Partagée. Nous sommes au début des années 2000. Judith suit des cours de communication et de gestion à l'université. Elle s'en sort plutôt bien. Elle fait également une entrée réussie dans le milieu de la danse. Mais entre les études et la danse, il fallait faire un choix. Cette année-là, la compagnie Rary était à l'affiche d'un spectacle en Slovénie.

La première sortie à l'international de la jeune femme. « Ce fut une merveilleuse expérience. Un moment extraordinaire dont je me souviendrai toujours. A ce moment précis, j'ai réalisé que je devais choisir la danse ». Une décision qu'elle n'a jamais regrettée.

« Je prends tellement de plaisir à découvrir de nouveaux pays que, parfois, je n'ai même plus l'impression de travailler. Je n'y pense pas ! » Le monde est devenu son bureau, son terrain de jeu, sa piste de danse.

Chorégraphe. Danser ? Oui, elle adorait être sur scène et donner le meilleur d'elle-même en interprétant une pièce mais elle voulait rester une simple interprète et n'a jamais ambitionné de devenir plus.

« Lors de nos exercices, dans la compagnie Rary, on nous demandait parfois et même souvent de créer des pièces. Des exercices qui ne m'emballaient pas du tout et auxquels je trouvais toujours des excuses pour ne pas m'appliquer ».

Un jour cependant, elle a arrêté de fuir. « Quand il faut y aller, il faut y aller. Je me suis donc lancée ». Judith se découvre un talent de chorégraphe et se surprend elle-même. Depuis, elle n'a plus arrêté d'étonner, son entourage, tout comme le public, tant local qu'international.

Aujourd'hui, Judith parcourt le monde avec ses projets personnels tout en restant toutefois fidèle à la compagnie Rary. Prochainement, elle se produira aux Halles, à Bruxelles et poursuivra sa conquête au MASA en Côte d'Ivoire à travers deux représentations, les 10 et 16 mars.