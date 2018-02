Cote d'Ivoire: Bocanda - Le soutien d'une élue aux structures sanitaires

Un million de F Cfa. C'est le don qu'a fait N'Zi N'Da Affoué Éliane, député, à l'hôpital général de Bocanda et aux différents centres de santé urbains des quatre sous-préfectures du département .C'était à l'occasion du lancement des travaux de reprofilage de l'axe routier Bocanda-Dimbokro.

La moitié de cette somme, a-t-elle précisé, doit servir à réparer l'appareil de numérisation Nfs du laboratoire d'analyses médicales de l'hôpital général de Bocanda tombé en panne depuis l'année dernière.

Le reste, destiné aux structures sanitaires des sous-préfectures de Bocanda, Kouadio-Blekro, Bengassou et N'zecrezessou, permettra de prendre en charge gratuitement les plus démunis de ces différentes localités qui, très souvent, ne fréquentent pas les hôpitaux, faute de moyens pour payer les frais médicaux.

Elle a donc invité les cadres à se départir des vilains sentiments qui créent la division et à cultiver l'amour du prochain et surtout à se mettre au service des couches sociales les plus vulnérables afin de renforcer la cohésion sociale.

Le responsable du service du laboratoire d'analyses médicales de l'hôpital général de Bocanda, N'Dri Kouamé Claude, a salué l'esprit de générosité et de partage du député qui, selon lui, ne cesse de multiplier les actions de bienfaisance au profit de l'hôpital et des plus défavorisés du département.