Madagascar: Affaire AMETIS - La SSM saisit le Bianco, enquête ouverte

Un processus ayant abouti à la signature d'une convention entre ce département ministériel et la société AMETIS. Pourtant, le décret autorisant l'octroi de l'opération à un délégataire n'a été adopté en Conseil des ministres que le 7 novembre 2017, soit un an après, ou enfin presque.

Fonction régalienne. La SMM réitère que « la perception des divers impôts et taxes relève de la fonction régalienne de l'Etat et ne peut nullement être cédée à une société privée ».

« La solidarité syndicale de Madagascar (SSM), soucieux de l'Etat de droit impliquant la nécessité impérieuse de respecter la loi en vigueur à Madagascar, interpelle les autorités compétentes et par la même occasion, saisit le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) sur les suspicions d'illégalité teintée de favoritisme dans l'autorisation accordée à la société privée AMETIS, de collecter les droits de visa aux frontières de Madagascar, au nom et à la place de l'Etat malgache ».

