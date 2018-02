Tunisie: L'air en fête

Ce même programme a été reproduit à Sfax les 26 et 27 janvier dernier et va être remis en œuvre ce week-end d'abord à Ksar Saïd, là où a été implanté le premier aérodrome en Tunisie (1911-1924) et, le lendemain, au lieudit Kantart Benzart (ancienne Proteville) localité dans l'école de laquelle le pionnier de l'aviation française a passé la nuit sur sa route vers Tunis après son exploit.

Ainsi, début janvier, était lancée, à Djerba, sous l'enseigne «Aviation pour tous», une véritable campagne de promotion des activités aéronautiques, en particulier l'aéromotorisme, avec initiation du public à cette nouvelle discipline, des ateliers pour jeunes ainsi que des shows conduits par deux as de cette discipline, le Français Romain Biegnon et le Tunisien Ali Barouni qui procèdent également à des baptêmes de l'air au profit des jeunes.

Après une courte pause hivernale, voilà que l'inlassable Habib Ben Soussia, ingénieur mécanicien en chef chez Tunisair à la retraite et président de l'ATA, se remet à remuer ciel et terre pour que le soufflet ne retombe pas.

Le 23 septembre dernier, l'ATA organisait entre Utique et Mograne un grand événement aéronautique. A l'occasion de la célébration du 105e anniversaire de la première liaison aérienne directe entre la France (Fréjus, près de Marseille) et Bizerte effectuée par le célèbre pilote Roland Garros, cette association introduisait, en effet, des démonstrations d'aéromotorisme.

