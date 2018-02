Congo-Brazzaville: Changements climatiques - Les collaborateurs du chef de l'Etat édifiés sur les enjeux de la Redd+

« Pour les collaborateurs du chef de l'Etat, cet atelier a constitué une opportunité d'échange et d'enrichissement dont les bénéfices se traduiront par, entre autres, une assistance plus efficace au président de la République, un traitement plus élaboré des dossiers se rapportant à la lutte contre les changements climatiques et les mécanismes de financement y afférents », a-t-il conclu.

Développant, à son tour, le thème sur « Les tourbières congolaises », un enseignant chercheur de l'université Marien-Ngouabi a défini une tourbe comme étant un sol humide contenant d'importantes quantités de matière organique. Parmi les tourbières congolaises, selon ce chercheur, celles localisées dans le département de la Cuvette est la plus importante que celles qui existent dans la Likouala, la Sangha et les Plateaux.

Le cabinet du président de la République a organisé, le 1er février, un atelier spécial pour sensibiliser les conseillers spéciaux, chefs de départements, directeurs centraux, hauts commissaires, attachés du chef de l'Etat, au niveau d'exécution et aux enjeux du processus de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière (Redd+) au Congo. Un domaine dans lequel le président Denis Sassou N'Guesso s'investit pleinement depuis plusieurs années.

