Congo-Brazzaville: Kabananga à Al Nasr, Mubele vers Toulouse et Barel Mouko au DCMP

L'on apprend que le gardien de but international congolais de Brazzaville, Barel Mouko, a signé avec le Daring Club Motema Pembe pour deux ans. Il a gardé les perches des Diables rouges du Congo Brazzaville à la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations au Maroc. Le Congo est tombé aux tirs au but face à la Libye. Après plusieurs années passées en France, il a regagné le pays, notamment au sein des Léopards de Dolisie. À 38 ans, il va apporter son expérience aux Immaculés qui vont disputer la Coupe de la Confédération cette année.

Pour sa part, Junior Kabananga Kalonji va évoluer pour la suite de la saison au sein de la formation d'Al Nasr en Arabie saoudite. Meilleur de la CAN avec les Léopards (quatre buts), il quitte donc FK Astana au Kazakhstan. Il y était arrivé en 2015, et a été sacré meilleur du championnat lors de la saison dernière, ayant eu un total de vingt-neuf réalisations en cinquante-six apparitions. Il part à Al Nasr pour deux ans au club saoudien ; le montant du transfert est estimé à deux millions d'euros.

