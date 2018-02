Congo-Brazzaville: FMI - Pierre Ngolo: "Le budget 2018 intégre l'esprit des négociations"

Le président du Sénat a demandé, le 1er février à Brazzaville, aux élus de cette institution de remplir pleinement les tâches qui leur sont dévolues tout au long de la législature.

Pierre Ngolo s'est exprimé à l'occasion de l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire administrative de la chambre qu'il dirige, espérant que ce « sera un moment de démonstration et d'affirmation des valeurs caractéristiques de la vie du Sénat ». Evoquant le budget 2018 qui place le Congo, selon lui, dans une position favorable à la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international, il a dit que celui-ci a été élaboré en harmonie avec cette institution. Ce qui balise, a-t-il expliqué, la voie menant à la signature d'un accord avec ce partenaire sur lequel le Congo compte pour l'accompagner dans la gestion de ces temps d'austérité.

« Aussi devons-nous, vénérables sénateurs et chers collègues, bien nous mettre à notre place, porter convenablement notre veste constitutionnelle afin que notre action soit d'un apport réel dans la conduite de la Cité Congo vers la transparence, la bonne gouvernance pour le renforcement de la démocratie », a recommandé le président du Sénat.

Pierre Ngolo est une fois de plus revenu sur l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le Pool, signé entre les représentants du gouvernement et du pasteur Ntoumi, le 23 décembre dernier, à Kinkala.

« De plus en plus, la nation et la communauté internationale manifestent de l'intérêt pour cet accord surtout au regard de la célébrité dont a fait montre la Commission ad hoc mixte paritaire qui mérite les encouragements de tous les artisans de la paix. L'effort de construction de notre pays ainsi que la dynamique démocratique ont souvent été entravés par des séquences de violences regrettables qu'on ne saurait aujourd'hui tolérer des tentatives de sape ou de blocage du processus de pacification enclenché par le compromis de Kinkala 2017. Il est impératif pour nous et pour l'ensemble des compatriotes de nous convertir en bâtisseurs irréductibles de la paix maintenant et pour toujours.» , a conseillé le président de la chambre haute du parlement, souhaitant que « les parenthèses soient définitivement fermées sur la crise sécuritaire et humanitaire au Pool ».

Pour rappel, cette deuxième session ordinaire a onze affaires à son ordre du jour dont sept à caractère juridique et administratif, une relevant de l'économie, une liée aux questions de défense et de sécurité et deux de portée générale.