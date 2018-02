Congo-Brazzaville: Diables rouges - Barthélémy Ngatsono pense à l'avenir de son groupe après l'élimination au Chan

En conférence de presse le 1er février à Brazzaville, le sélectionneur de l'équipe nationale A', quart-de-finaliste du Championnat d'Afrique des nations (Chan), Maroc 2018, a évoqué un plan de suivi de ses poulains pour maintenir la flamme. Il est, par ailleurs, revenu sur l'élimination en apaisant la polémique sur le fameux penalty manqué.

Journalistes et membres du staff technique, notamment le sélectionneur Barthélémy Ngatsono, ont été d'accord sur le fait que le parcours des Diables rouges, à la 5e édition du Chan, n'a pas été mauvais. Le onze national n'a pas perdu de match en phase de poules et sa défaite face à la Libye ne s'est pas dessinée au temps réglementaire mais à l'épreuve hasardeuse des tirs au but. Aussi, en quatre confrontations, l'équipe n'a encaissé qu'un seul but. Une belle aventure saluée par la majorité des Congolais même si l'élimination a été quelque peu mal digérée.

Après ce brillant parcours au Chan, l'ossature des Diables rouges locaux ne pourrait plus être la même. Certaines sources annoncent le départ de Junior Makiesse pour la Libye et de Barel Mouko pour Daring Club Motema Pembe, en République démocratique du Congo. Peut-être que dans les prochains jours d'autres joueurs pourront prendre la route de l'étranger pour poursuivre leur carrière. Barthélémy Ngatsono pense que la flamme allumée au Maroc ne doit pas s'éteindre. Il faut tenir dans la durée par un suivi minutieux de ces talents pour qu'ils ne se dispersent et ne soient pas perdus de vue.

L'entraîneur de l'équipe nationale locale a donc prévu un programme de suivi qu'il faudra mettre ne place sous peu. Il s'agira de poursuivre la détection. L'opération se fera sans trop difficultés puisque le championnat national d'élite ligue 1 vient de débuter. « Toutes les deux semaines, nous procèderons aux regroupements, pour prendre les jeunes en main, leur faire conserver les acquis et les préparer de façon à relever les défis qui nous attendent », a expliqué Barthélémy Ngatsono, faisant allusion, entre autres, au Chan 2020. Ceux qui partiront doivent être remplacés. « Nous devons savoir quels joueurs pendre à quels postes. Nous pouvons les changer au fil du temps, selon qu'ils sont en forme ou en méforme. La liste sera donc permanemment ouverte », selon le sélectionneur.

Le tir au but manqué

L'élimination des Diables rouges est venue du coup de pied hors cadre du gardien et capitaine, Barel Mouko, lors des tirs au but. L'entraîneur a souligné que le penalty n'est pas aussi facile qu'on le croit. « Cela peut arriver à tout le monde. Le penalty est un exercice très délicat. N'oubliez surtout pas que Barel Mouko a fait une bonne compétition », a rappelé Barthélémy Ngatsono. Le public sportif congolais ne doit donc pas oublier que leurs idoles, tant adulées sur le plan mondial, ont aussi manqué des penalties dans des moments aussi cruciaux.

Le sélectionneur a, par ailleurs, expliqué qu'aux entraînements, un grand travail a été fait sur les tirs au but. En une séance, chaque joueur a eu dix-huit tirs au but sur les trois gardiens. Les statistiques, qu'il n'a pas hésité à montrer à la presse, ont été élaborées. Barel Mouko faisait partie de ceux qui avaient le mieux réussi l'exercice. Face à la Libye, avant l'épreuve, le staff technique a dressé deux listes de cinq tireurs chacune. Barel Mouko était inscrit sur la seconde. « Pendant que l'arbitre nous faisait appel pour débuter la séance, deux tireurs inscrits sur la première liste ont désisté. Psychologiquement, on ne pouvait donc pas leur mettre la pression. C'est ainsi que le gardien s'est retrouvé sur la première liste », a révélé l'entraîneur des Diables rouges A'. Il devait tirer en dernier, mais là encore, il y a eu désistement et il fallait donc permuter. La pression a germé le doute et l'hésitation en certains tireurs.

« Lors de ce Chan 2018, Barel Mouko n'a pas démérité », a-t-il insisté, en soulignant que les leçons de cette élimination, en quarts de finale de la compétition continentale réservée aux équipes nationales locales, ont été tirées.