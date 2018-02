Tunisie: Vite fait, bien fait !

Joueurs démobilisés, manquant vraisemblablement de fraîcheur et de réactivité, les Aghlabides ont payé cher le prix de leurs errements. Saber Khelifa, quant à lui, a repris là où il s'était arrêté face au Stade Tunisien ! Suite à un «déhanché» de Khefifi côté droit, suivi d'une frappe croisée en pleine course de Belaid, Sabergoal n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets de Ali Kalai.

C'est si simple, le football ! En face, la JSK n'y a vu que du feu. Certes, Christopher Munduga a tenté quelques percées. Mais juste en solo. Solide, voire intenable à l'aller, la JSK a été prise à la gorge d'entrée cette fois-ci, mettant même un certain temps à desserrer l'étreinte !

Les Aghlabides ont ainsi subi les assauts d'un CA emmené par un Khefifi virevoltant. Malgré le volume de jeu de Khelil, Ouedhrfi et Belaid, et les éclairs de Khelifa, le CA a dû finalement se contenter d'un succès acquis à la mi-temps.

Et en dépit du score, large dans la sens propre du terme, finalement, le résultat traduit mal sa domination mais bien son inefficacité ! Oui, ce n'était pas cher payé et la JSK aurait pu être quasiment corrigée en seconde période ! Mais bon, il ne faut pas faire la fine bouche.

Le CA assure et rassure. Après s'être rapidement mis à l'abri, le CA a même fait tourner le ballon, évoluant à une touche de balle face à un adversaire privé de cuir. Insolant de maîtrise, le CA progresse dans le jeu.

Dans ce paysage quasi parfait, les Clubistes montent en grade et paraissent sereins et confiants. D'ailleurs, même les réservistes que sont Sahli et Philippe ont également pu emmagasiner un supplément d'expérience particulièrement précieux pour les néophytes. La JSK, quant à elle, a pris le bouillon. Elle a du pain sur la planche. Subir et s'écrouler est toujours embarrassant pour entretenir la confiance.

Le coup est jouable !

Équilibrée en début de rencontre, voire légèrement à l'avantage du CA, la partie a basculé en huit minutes chrono.

C'est le temps qu'il a suffi au CA pour doubler la mise et assommer la JSK. Difficile pour les troupes de Jalel Kadri de se remettre d'un tel scénario. Ce faisant, en seconde période, le CA n'a pas rongé son frein mais il a tranquillement géré son avantage avec de longues phases de possession.

Pour revenir à Saber Khelifa, encore buteur après le doublé signé au Bardo, sous le feu des critiques depuis le début de la saison, il a répondu de la meilleure des manières.

Sang-froid, sens du but, placement et anticipation, il a affiché un visage rassurant. Celui d'un buteur déterminé, impliqué et appliqué. Tijani Belaid, à son tour, a parfaitement excellé dans le registre qu'il préfère, la passe décisive, avec des merveilles de centre et une lecture du jeu toujours aussi payante.

En jambes, le meneur de jeu clubiste a mis tout le monde d'accord sur deux coups de patte ! Précieux sur le front de l'attaque, le stratège du CA a de toute évidence lancé sa saison.

Son association avec Zouheir Dhaouadi et Ahmed Khelil promet déjà beaucoup. Les puristes ont ainsi pu s'en rendre compte mercredi dernier. Et voilà le CA relancé dans la course aux places d'accessit. Car il y a peu, dans un contexte très hostile, les Clubistes peinaient à suivre le «mouvement» des meneurs.

Des soucis dont semble loin ce CA-là ! Mine de rien, le club de Bab Jedid se retrouve au pied du podium, à deux-trois encablures du dauphin étoilé. Le coup est forcément jouable !

Le CA s'est donc retroussé les manches depuis quelque temps.

Le visage si passif et contrasté du début de saison a laissé place à une machine bien huilée actuellement. Dans le ton physiquement et mentalement, les Clubistes ont eu le mérite de se faciliter la tâche en ouvrant le score sur leur première opportunité du match.

Une merveille de coup franc botté, puis un débordement et un centre payant. Le match du CA était lancé. Les locaux n'avaient plus qu'à dérouler en privant de ballons des Kairounais naïfs défensivement. Entretemps, les hommes de Marchand ne se sont pas privés de corser l'addition, assez salée pour les Kairouanais.

Par la suite, si la seconde mi-temps a été un tantinet poussive, le CA a toujours été concentré dans son camp. Les protégés de Bertrand Marchand se sont montrés dans l'ensemble assez solides et sereins défensivement. La messe était dite.

Sans forcer, le CA poursuit sa bonne série. La défense, à son tour, marque des points. Présent sur tous les points chauds pour intercepter, repousser et relancer proprement, le quatuor défensif rassure par son harmonie et sa cohésion d'ensemble. Tranquillement et assurément, le CA est de retour !