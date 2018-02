Tunisie: L'ESZ touche le fond

On a même cru qu'une nouvelle ère a bel et bien débuté enfin. Mais les protégés de Jeddi n'ont malheureusement pas pu maintenir la cadence en perdant deux points face à l'ASG, à Jerba-Midoun, la journée d'après.

A Sousse, devant un adversaire de taille, les cartes des Sudistes ont été brouillées dès la 38e seconde, lorsqu'ils ont concédé le premier but sur penalty. L'ESS a cherché à doubler la note en exerçant un pressing permanent durant les minutes suivantes, profitant de la stupeur de l'adversaire qui a gardé sa zone, optant avec un excès de peur et de prudence.

Dominés, ils n'ont pu résister ou faire face à la furie des coéquipiers de Ammar Jemal. Et sans trop tarder, Ghazi Abderrahmen a enfoncé le couteau puis Amine Charmiti a tué la partie. Avec un moral touché, c'était l'effondrement total, en face.

Physiquement, le fléchissement était manifeste et la déconcentration complète. Durant les 90 minutes, l'ESZ n'était que l'ombre d'elle-même et dominée de bout en bout.

D'ailleurs, nombreux sont les Espérantistes qui n'ont pu tenir le rythme soutenu de la rencontre comme Chebli, Bhar, Ben Othmen. Apparemment remués dans les vestiaires et n'ayant plus rien à perdre, ils ont regagné la pelouse avec un nouveau visage. Juste après les premières quinze minutes, ils ont quitté leur zone. Ils ont effectué quelques tentatives très rares, par intermittence, mais dangereuses.

L'ESZ a marqué un seul but et, c'était tard ! Cependant, avec un peu de chance, on peut dire que mathématiquement, l'ESZ aurait pu rentrer à Zarzis «victorieuse» (3-4) !

En effet, la victoire de l'ESS est largement méritée, bien sûr, on n'en doute pas. Elle aurait pu être beaucoup plus lourde, avec plus de concentration à l'approche de la cage. Mais les Zarzissiens ont tiré deux fois sur les montants droit et gauche et une fois sur la transversale, en plus du but d'honneur, ça fait quatre.

Ridha Jeddi dans l'embarras

Avec cette énième défaite et la blessure de Chebli qui nécessitera trois mois de repos, nous dit-on, l'ESZ touche le fond et ferme la marche. La situation se complique devant Ridha Jeddi qui a du pain sur la planche, malgré le renforcement de l'effectif par quelques éléments.

Nombreux sont les fervents supporters zarzissiens qui ont fait le déplacement au Sahel et ils sont rentrés complètement déçus par la prestation quelconque de leur équipe qui lutte pour le maintien.

Le secrétaire général a déposé une réserve technique contre la participation de Ammar Jemal, avons-nous appris ! Ce n'est pas un mystère. Et, pour préparer son prochain match de coupe qui aura lieu dimanche contre Moknine, l'ESZ a préféré rester au Sahel dans la paix, loin de la grogne et la pression.