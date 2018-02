Tunisie: Jouini, retour de l'enfant prodige

Le président de l'EST a confié l'équipe senior de football à Mondher Kebaïer avec pour mission de redorer le blason de l'équipe et pas seulement. Il doit également s'acquitter d'une autre tâche aussi importante que la première, à savoir faire le tri et ne garder que les joueurs qui méritent de rester.

Et pour ne léser personne, le nouvel entraîneur s'est engagé à donner leur chance à tous, tout en spécifiant qu'il n'offrirait de cadeau à aucun joueur. Il faudra donc cravacher dur pour se faire une place chez les seniors.

Les places sont chères

S'il y a un joueur qui a bien perçu le message de Mondher Kebaïer, c'est bel et bien Haythem Jouini. Profitant de l'absence de Khénissi, qu'il a remplacé au poste d'attaquant de pointe, Jouini s'est démené pour marquer un but par match à chacune des trois dernières sorties.

Le blocage mental, dont a souffert Jouini ces dernières années, semble être de l'histoire ancienne. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Une chose est sûre, le joueur a retrouvé ces prouesses. En témoigne le but qu'il a marqué avant-hier à Gabès. Opportuniste à souhait, il a profité de l'erreur du défenseur gabésien Guechi pour reprendre la balle et tromper le gardien Ali Ayari en logeant la balle dans ses filets.

Jouini aurait pu être plus dangereux à Gabès, voire dans les deux sorties précédentes, s'il avait bénéficié d'un meilleur soutien des joueurs du milieu de terrain.

Mais à quoi joue Rejaïbi ?

Il s'est fait expulser dix minutes après son incorporation. Adem Rejaïbi a raté à Gabès l'opportunité de démontrer qu'il avait encore du talent à revendre.

Incorporé à la 82', à un moment du match où son entraîneur attendait un exploit individuel pour transformer le résultat du match nul en une victoire, Rejaïbi s'est fait expulser après un échange violent avec Bilel Ben Brahim qui, du reste, a eu droit au même sort.

La différence entre Jouini et Rejaïbi : le premier a bien la tête sur les épaules et sait où il va. Le second est toujours dans les vapes.