Madagascar: Français du Monde - Cérémonie de présentation de vœux samedi dernier

Le soleil était au rendez-vous et les adhérents et sympathisants aussi pour la cérémonie de présentation des vœux des Français du Monde Madagascar (FdMM) ce samedi 27 janvier 2018, au domicile du Président Jean-Daniel Chaoui. Vœux champêtres et conviviaux qui ont rassemblé plus d'une centaine de personnes autour du Conseil d'Administration de l'association.

Après les échanges de vœux, les participants ont pu apprécier l'apéritif puis les grillades offerts par FdMM durant le pique-nique, ceci étant clôturé par le partage des galettes des rois. Une belle journée associative.

Pour mémoire, rappelons que FdMM est une association de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique qui répond avec compétence et expertise à la demande du public (français et malgache) qui la sollicite sur les domaines administratifs en relation avec la France : l'Etat-civil (mariage, transcription d'actes, nationalité), le domaines scolaires (inscription dans les établissements de l'AEFE, bourses scolaires) , le domaine social (soins et santé, aides sociales) pour les principaux domaines.

FdMM apporte aussi une aide à la constitution des dossiers de demande de visa pour la France avant leur dépôt à TLS contact. FdMM peut être joint au téléphone au 22 597 96 et à contact.francaisdumonde.mada@gmail.com

Notons que FdMM a développé, depuis près de deux années, une publication, « Le Billet des entreprises », pour se rapprocher du monde économique, sur le concept de l'entreprise et de la citoyenneté.

FdMM va publier le N°9 de ce magazine numérique début février 2018. Ceci lui permet d'avoir aujourd'hui une bonne visibilité dans le monde de l'entreprise à Madagascar. Ce magazine est gratuit, il suffit de le demander à billetdesentreprises.fdmm@gmail.com