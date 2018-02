Madagascar: Bancarisation - Partenariat entre la BNI Madagascar et la Fonction Publique

A Madagascar, le ministère de la Santé et de celui de l'Education ont annoncé que… Plus »

Pour accélérer la bancarisation des agents de l'État, un plan d'action est mis en place entre les deux entités. Les mots-clés de ce programme d'appui sont : optimisation des ressources, sensibilisation et formation, pack « Mpiasampanjakàna », déploiement monétique, dématérialisation, proximité et points d'accès équitables (GAB, Mobile banking, BNI-NET).

Avec ce partenariat, la BNI Madagascar offre aux agents du ministère les meilleurs services de la banque au quotidien, à des tarifs préférentiels avec le pack « Mpiasampanjakàna » et des solutions d'accès au crédit à la consommation et au crédit immobilier à des taux très avantageux pour les agents de l'État incluant les ECD et les EFA.

La BNI Madagascar et le ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, du Travail et des Lois Sociales renforcent leur collaboration. Les deux entités ont signé, hier, l'extension de la convention de partenariat du 6 novembre 2015.

