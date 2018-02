Tunisie: L'USM se reprend

Contrairement à l'USM qui a renoué avec la victoire, le ST a essuyé sa troisième défaite consécutive depuis la reprise et c'est pour la première fois depuis le début de la saison. En dépit du changement de Mohamed Kouki, démissionnaire, par N. Kouki, les «Rouge et Vert» ont continué à manger leur pain noir, malgré la volonté de l'entraîneur et des joueurs de changer la donne.

Le déclic n'a pas eu lieu et à Kouki de travailler surtout sur le côté psychologique pour retaper un nouveau moral aux joueurs affectés, il faut l'avouer, par la succession des mauvaises performances.

Toutefois, la situation n'est pas pour le moment alarmante car le ST occupe une place au milieu du classement avec 20 points, mais il faut absolument motiver davantage les joueurs pour aller de l'avant...

Le paiement de leurs salaires et primes en retard est susceptible selon l'entourage de l'équipe de leur donner cette envie, voire cette rage de vaincre, de bien jouer et de gagner.

Côté rendement sur le terrain, l'équipe joue bien et parfois elle domine mais n'arrive pas à concrétiser cet ascendant, faute de concentration dans le geste final.

De plus, l'arrière-garde qui a encaissé la bagatelle de sept buts dans les trois derniers matches a constitué de l'avis des observateurs le maillon faible de l'équipe dans la mesure où ces buts ont été encaissés sur des erreurs de placement ou individuelles comme en témoigne le dernier but marqué sur corner par Hichri, le joueur de l'USM, à la grande déception de Kouki :

«Après une première période équilibrée et au cours de laquelle on a fermé toutes les issues devant les redoutables attaquants de l'USM, après la pause, on a encaissé un but stupide sur balle arrêtée, faute de placement et de marquage de la défense.

On a essayé dans les trente dernières minutes de revenir dans le match et au moins d'égaliser mais sans résultats, puisque nous étions tombés sur une équipe très organisée et qui a su grâce à son application à préserver son mince avantage jusqu'au sifflet final.

On devrait vite tourner la page sur cette nouvelle défaite et surtout tirer les enseignements adéquats pour rectifier le tir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il conclu.

Les propos de Kouki laissent entendre que la crise de résultats, que traverse le club du Bardo, est passagère et avec plus de travail et notamment de motivation, le groupe serait capable de surmonter ce passage à vide dans les prochaines journées.