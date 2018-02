Madagascar: HCJ/CESC - Double carence du pouvoir en place

A Madagascar, le ministère de la Santé et de celui de l'Education ont annoncé que… Plus »

Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la HCC, le Premier ministre et les ministres sont « pénalement responsables devant la HCJ des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis ».

En effet, en plus du président de la République qui est justiciable de la HCJ « en cas de haute trahison, de violation grave ou de violations répétées de la Constitution, de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat », les autres chefs d'institution et membres du gouvernement sont aussi passibles de cette haute juridiction.

Le Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) prévu par l'article 105 de la loi fondamentale n'est même pas en gestation. Comme son nom l'indique, il peut donner son avis sur les projets de texte (lois, ordonnances, décrets) et propositions de loi à caractère économique, social et culturel.

