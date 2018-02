Congo-Kinshasa: Les gaz lacrymogènes s'invitent à Lingwala

Des jeunes de plusieurs mouvements citoyens étaient présents aux côtés des combattants de l'UDPS. Suite à la répression brutale de la police, le cortège de Félix Tshisekedi a dû continuer seul sa route vers Limete, sans les combattants, qui n'avaient plus d'autre alternative que se diluer dans rues et parcelles avoisinantes pour échapper aux gaz lacrymogènes et aux balles réelles largués en vrac par des hommes en uniforme.

Les combattants, qui tenaient à accompagner le président du Rassemblement et Secrétaire général adjoint de l'UDPS, Félix Tshisekedi, de la Cathédrale Notre Dame du Congo, à Lingwala, jusqu'à la permanence de leur parti, à Limete, ont été dispersés par des gaz lacrymogènes et des balles réelles dans le périmètre de la paroisse précitée.

On a assisté à un affrontement entre policiers et combattants de l'UDPS aussitôt après la messe en hommage d'Etienne Tshisekedi.

