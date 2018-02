Madagascar: Le Rallye-moi(s) Théâtre à soutenir

interview

Vous êtes sensible à l'art ! Vous voulez soutenir le sixième art ! Le Rallye moi(s) Théâtre a besoin de votre contribution.

En attendant de résoudre les éternels problèmes d'infrastructure du théâtre, les compagnies comme Miangaly créent et concrétisent des projets de promotions en dehors des murs.

Pour ce faire, l'appel à contribution est lancé à l'adresse de tous les passionnés. Tout soutien à bien de différentes manières à la mesure de tout un chacun est le bienvenu au niveau de la logistique, service...

Pour 2018, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre du 27 mars, la Compagnie Miangaly Théâtre jouera cinq de ses pièces réparties sur le mois de mars en mettant en avant les animations dans les lycées et les centres culturels. Baptisé Rallye moi(s) Théâtre, le concept joue sur les mots.

Entre le « Rallye » course dans laquelle les participants partent de différents points et doivent rallier un lieu déterminé après un certain nombre d'étapes, l'idée est de « rallier » des gens à l'art qu'est le théâtre, vers des lieux qui se transforment en théâtre.

La Compagnie Miangaly après son spectacle.

L'atelier se mue en Compagnie. A savoir que la Compagnie Miangaly se présente et fonctionne comme un ensemble artistique multidisciplinaire. Dans le domaine théâtral, elle oriente ses champs d'activités et de réflexion vers la recherche, l'expérimentation, la professionnalisation et l'écriture.

Elle cherche surtout à promouvoir un théâtre accessible au plus grand nombre sous une forme contemporaine.

Dirigée par Christiane Ramanantsoa et administrée par Fela Razafiarison, toutes deux metteurs en scène et comédiennes, la compagnie rassemble dix comédiens qui, pour certains sont aussi en même temps chanteurs, ou slameurs ou encore photographes.

Atelier en 1988, devenue Compagnie en 1998, la Compagnie Miangaly est une compagnie de théâtre de recherche visant à casser l'image du théâtre destiné à quelques minorités.

« Nous tenons compte des règles de théâtre, des diverses « écoles », sans les sacraliser ou forcément les adopter. Nous usons aussi des différentes formes artistiques de tout spectacle vivant.

Nous faisons aussi du théâtre pragmatique, pour le développement personnel, pour l'aisance dans la pratique de la langue et de la communication », relate la responsable.

Pour la Compagnie Miangaly Théâtre, à chaque nouvelle année correspond une nouvelle création, tout en continuant à faire tourner les anciens spectacles. C'est ainsi que les multiples activités continuent à tourner et permettent de donner l'image variée et diversifiée de la Compagnie Miangaly.