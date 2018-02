Congo-Kinshasa: Temps perdu

L'Assemblée nationale et le Sénat se sont fait plaisir de consacrer toute la session de janvier sur le vote du Code minier, voté du reste en session extraordinaire. Une fois de plus, les élus du peuple ont déçu et n'ont pas été la hauteur des attentes du peuple. Le dossier sur le Code minier n'a rien d'urgent. Bref, les matières traitées par les deux Chambres du Parlement sont faites des sujets qui n'avancent en rien le processus électoral qui doit se boucler au 23 décembre 2018 avec l'organisation de la présidentielle ; laquelle consacrera l'alternance au sommet de l'Etat.

L'année 2018 est éminemment électorale. Curieusement, cela semble ne pas être la préoccupation majeure de la classe politique congolaise. En principe, les débats surtout au niveau de deux Chambres du Parlement, devaient tourner autour du processus électoral en RDC et tout devait être fait pour baliser le cadre juridique dont a besoin la centrale électorale pour mettre sur orbite le processus. Malheureusement, la classe politique congolaise perd son temps à traiter des sujets secondaires et de la périphérie.

