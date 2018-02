Afrique Australe: Processus électoral - La SADC invite les acteurs politiques à aplanir leurs divergences

Selon Mme Stergomena Tax, la tenue d'élections crédibles et apaisées passe par la promotion de la paix. Raison pour laquelle elle invite les Congolais à promouvoir la paix. « La paix, c'est bon pour les Congolais, pour la région et la communauté internationale », a-t-elle dit. Et de poursuivre : « Si les violences éclatent, nous en serons tous victimes. Si des problèmes se posent, faisons de telle sorte que nos divergences soient aplanies de manière pacifique ».

L'occasion faisant le larron, Mme Stergomena Lawrence Tax a émis le vœu de voir les uns et les autres œuvrer pour un aboutissement heureux du processus électoral. « Mettons-nous tous ensemble tout en rassurant que nous voulons des élections crédibles et apaisées », a déclaré le secrétaire exécutif de la SADC.

« Nous lançons un appel à tous les Congolais et acteurs politiques de prendre avec beaucoup de sérieux ce processus électoral et que chacun joue son rôle», a-t-elle exhorté. Avant de renchérir : «Évitons les diverses interprétations ».

Pour Mme Stergomena Lawrence Tax, la Communauté de développement de l'Afrique australe est « encouragée » par « des avancées accomplies » dans le processus électoral. Quoi de plus normal qu'elle invite les uns et les autres à aplanir leurs divergences, bien à propos.

« Nous avons rencontré les différents acteurs (du pays) et nous sommes fiers des avancées enregistrées sur le plan politique et dans le processus électoral », a-t-elle déclaré en substance.

Le secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Mme Stergomena Lawrence Tax, vient d'effectuer, du 30 janvier au 2 février, une mission officielle à Kinshasa. Peu avant de boucler sa visite de travail, Mme Stergomena Lawrence Tax, a rencontré le vice-Premier ministre des Affaires étrangères et Intégration régionale, Léonard She Okitundu.

