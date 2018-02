Madagascar: Nutrition communautaire - Formation en communication interpersonnelle pour les ACN

A Madagascar, le ministère de la Santé et de celui de l'Education ont annoncé que… Plus »

« Ainsi les mères de famille auront la capacité et le pouvoir de fournir une alimentation adéquate à leurs enfants et pratiquer l'allaitement maternel optimal qui sont des interventions peu coûteuses mais très efficaces », conclut Samuel Christophe Andrianarivo.

PNAN III. « Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d'Action pour la Nutrition (PNAN III), les stratégies de réduction de la malnutrition sont focalisées sur l'amélioration de la situation,l'état nutritionnel des communautés villageoises ainsi que le changement des mauvaises habitudes alimentaires des individus et de la communauté pour assurer le bien-être de la famille, afin d'assurer un capital humain pour un développement social et économique durable », explique alors l'Office national de nutrition.

« A terme, tous les ACN et tous les animateurs de la région Analamanga bénéficieront de cette formation », confirme Samuel Christophe Andrianarivo, chargé de programme de nutrition communautaire auprès de l'ORN Analamanga. Ainsi, après la formation des ACN du district d'Ankazobe, l'équipe de formateurs de l'ORN Analamanga mettra le cap sur Anjozorobe et Andramasina.

Qualité de service. L'office régional de nutrition Analamanga (ORN) dispose de 577 sites communautaires gérés par autant d'ACN répartis dans les 146 communes des 8 districts de la région Analamanga. La formation, destinée aux ACN et des animateurs, est appelée à s'étendre vers l'ensemble des agents communautaires de nutrition et animateurs de la région.

« Cette nouvelle approche nous permettra de mieux appréhender les problématiques de la malnutrition et ainsi de mieux offrir des réponses plus en adéquation avec la réalité de chaque ménage », confie Raharilalaharinivo Holiarisoa, agent communautaire dans le district d'Ankazobe, à l'issue de la formation des 40 ACN du même district.

Les agents communautaires de nutrition (ACN) d'Ankazobe ont déjà achevé la leur : trois jours de formation en communication interpersonnelle qui leur permettront, d'une part, de recueillir de nouveaux acquis afin de mieux pratiquer la communication pour le changement de comportement et d'autre part, d'améliorer la transmission des messages et la négociation auprès de la population, en particulier, les mères fréquentant les sites communautaires en matière de nutrition, d'hygiène et de santé.

