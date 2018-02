interview

Dakar — Elle a 37 ans mais en parait 50. Elle marche la tête baissée un foulard sur la tête et son boubou on devine un corps en lambeau que les maternités n'ont pas épargné. Seynabou Ndiaye est native de Yoff, elle y a grandit, s'y est marié et a quitté ce village pour enfin retrouver un semblant de paix. Entretien avec un femme brisée que des années de maltraitance psychologique et physique ont rendus aphone.

Merci d'avoir accepté de me parler, je comprends que c'est toujours difficile d'aborder ce genre de sujet. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus sur votre personne, votre famille ?

Mon nom est Seynabou mais on m'appelle Sey Ndiaye. Sur mon ancienne carte d'identité vous pourrez savoir ma date de naissance. Je suis toujours mariée car le père de mes enfants refuse de me libérer ; j'ai 4 enfants : 3 filles et un garçon qui est mon dernier. Mon ainée a 16 ans, Absa et Khar ont respectivement 7 et 5 ans et mon benjamin est âgé juste 2 ans.

Racontez-nous votre histoire ?

Je voudrais remercier tout d'abord Marie (c'est la personne qui nous a mis en rapport) parce que c'était ma voisine témoin de mes malheurs et elle m'a toujours aidé selon ses moyens. Je ne la remercierais jamais assez pour tout ce qu'elle fait pour moi et ma progéniture.

Je me suis mariée 20 environ (21 ans si on s'en réfère à sa CIN). Mon père m'a donné comme épouse au fils de l'un de ses vieux amis. J'ai célébré mon mariage avec faste car le père de mes enfants est un pêcheur qui avait sa propre pirogue et à l'époque il gagnait très bien sa vie. J'ai arrêté mes études très tôt, je ne suis même pas arrivé au CM1 donc je me suis attelée à gérer mon foyer surtout que je vivais chez ma belle-famille. Tous mes problèmes ont commencé après la naissance de ma fille ainée Ramatoulaye. J'ai eu une grossesse difficile et l'accouchement a eu des complications et comme il est de coutume j'ai demandé à aller auprès de ma mère pour me refaire une santé. Je suis retournée au domicile de mon mari que lorsque mon bébé a eu 4 mois et là tout avait changé.

Je ne reconnaissais plus mon mari qui critiquait tout ce que je faisais et en complicité avec mes belles-sœurs il ne manquait aucune occasion de me rabaisser. J'étais devenu leur souffre-douleur et aussi la bonne à tout faire. Entre la naissance de mon ainée et celle de Absa j'ai fait 4 fausses couches car je vivais mal, il m'arrivait de me coucher le ventre vide. Et pendant des années je vivais à un rythme infernale ou je me réveillais à 5h du matin pour me coucher qu'à minuit passé car il fallait faire le ménage, la cuisine, le linge, le marché, tous les travaux. Et pour une maison d'une vingtaine de personnes, ça ne finissait jamais. Pause… Les bastonnades ont commencé à presque 9 mois de grossesse de ma deuxième fille.

Encore une grossesse compliquée et ce jour-là le père de mes enfants a levé sa main sur moi car je n'avais pas cuisiné : j'en étais incapable vu mon état. C'était tellement violent que j'ai été opéré deux jours après et Absa était née. Ce fût le début de l'enfer car la violence de mon mari a redoublé car j'avais encore eu une fille. Oui lui et sa famille me reprochait de n'avoir pas fait de garçon. A partir de cet instant je n'u plus la paix même la plus infime. C'est difficile à croire mais je suis restée des années sans avoir les moyens d'acheter du Freedom (serviettes hygiéniques) et même Rama a débuté sa vie de femme avec des morceaux de tissus que je pliais pour en faire un tampon. Puis ma 3ème fille est née, celle-là c'est en faisant le ménage pour une dame que j'ai pu le baptisé car son père ne voulait même pas en entendre parler. Bachir est né au moment où je m'y attendais le moins et je peux dire que c'est grâce à lui si j'en suis là maintenant.

Pendant tout ce temps, où étiez vos parents ? Votre famille ? Pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt ?

Partit pour aller où ? Mes parents ont toujours été au courant de tout ce que je vivais mais à chaque fois que je venais chercher leur aide, ma mère me disait de repartir car le mariage n'est jamais facile « démal nga mougne* » me disait-elle. Et mon père ne voulait pas sa relation amicale entachée donc il arrivait toujours à me persuader que sans le mariage je ne suis rien et que de toutes les façons il n'avait pas les moyens de me reprendre chez lui avec mes enfants. Je n'ai qu'un seul frère et vraiment il a tout fait pour me venir en aide mais il a une femme et des enfants et pas de grands moyens ; idem pour mes 5 sœurs.

Je ne suis pas partie plutôt car je n'avais nulle part où aller et aussi j'étais convaincue qu'avec le temps tout cela allait changer. « kou mougne, mougne** » comme on dit en wolof.

Au final, vous avez quitté le domicile conjugal : comment cela s'est passé ?

Quand mon dernier est né, j'ai cru à la délivrance car enfin c'était un garçon mais mon répit a été de courte durée. 6 mois après la naissance de Bachir, son père a perdu sa pirogue car victime d'un chavirement en mer. Il rejetait la faute sur moi et mes enfants et sa famille me traitait d'oiseau de mauvaise augure, de sorcière même à la limite qui n'a apportait que du malheur dans leur famille. J'ai décidé de partir quand il a levé la main sur Ramatoulaye. Je pouvais accepter de subir tout cela mais toucher à mes enfants cela je ne le supporte pas, il en ai hors de question. Je crois que c'est l'instinct maternel qui m'a donné la force de dire « ça suffit » à tout cela.

Et depuis lors, ça été dur je suppose et ça l'est toujours ?

C'est dur oui mais je vis pour mes enfants. J'ai quitté la maison il y a quatre mois. Avec l'aide de mon frère, j'ai pris une chambre en location à Guédiawaye. Nous y vivons à cinq mais Alhamdoulilah. Le soir je vais au marché au poisson de Patte d'oie où je suis écailleuse et Rama travaille comme bonne ; avec ce que nous gagnons nous arrivons à payer la location et à assurer les repas. C'est dur mais j'ai foi en Allah et pour rien au monde je n'arrêterais de me battre afin d'offrir une vie descente à mes enfants. D'ailleurs ces derniers ne sont pas déclarés ; ils ne sont pas inscrits sur les registres d'état-civil. C'est leur père qui aurait dû le faire mais rien. Là je cours derrière lui pour qu'il m'accorde le divorce sans succès et aussi pour qu'avec sa pièce d'identité je puisse trouver des papiers à mes enfants. J'avoue que c'est difficile mais yalla bakhna***…

*il faut rester chez ton mari et endurer ** celui qui endure finira par sourire *** Dieu est grand