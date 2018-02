Mali: Guichet unique électronique - Remise officielle des livrables pour améliorer le cadre légal

Le conseiller technique Boubacari Cissé représentant le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, a reçu officiellement hier jeudi 01 février 2018 les résultats des travaux de projets. C'est notamment les livrables du Guichet unique électronique du commerce extérieur et du transport et l'informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier.

Cette cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, a regroupé l'ensemble des acteurs des deux comités techniques restreints.

C'est notamment celui des reformes du commerce extérieur et celui de la création d'entreprise et du paiement des impôts et taxes. On y notait avec la participation du Projet d'appui à la gouvernance économique (PAGE) et la Cellule technique des réformes du climat des affaires (CTRCA).

Cette remise a été faite par Mamadou Coulibaly représentant le consortium de cabinets maliens, avec comme chef de file l'entreprise de service numérique GENERAL COMPUTECH (Groupement CG).

Lequel groupement a été chargé de produire les plateformes applicables de ces instruments d'importance et de haute portée pour le pays dans une perspective de sécurité et de souveraineté numérique.

SelonMamadou Coulibaly, les produits élaborés par le groupement CG sont à présent terminés, prêts pour la phase emploi.

Dans le cas du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), il ressort que l'avantage du logiciel est d'améliorer la qualité des informations et de fournir aux personnes intéressées une base d'information unique sur l'ensemble de l'espace OHADA. Ce qui permettra d'améliorer le climat des affaires.

Dans sa présentation du PAGE, le coordinateur Sory Bamba a rappelé que ce projet a été conçu pour mettre l'Administration malienne à la page pour donner un nouveau souffle à l'activité économique. Il s'agit aussi de parvenir à une bonne gouvernance économique.

Pour relever ce défi de modernisation, le Conseiller technique Boubacari Cissé a fait savoir que la CTRCA a déployé une dynamique de partenariat actif. Ladite cellule a bénéficié d'un appui institutionnel auprès de la Banque africaine de Développement (BAD).

Ce, par le truchement du PAGE, afin de conduire les études de mis en place de systèmes d'information automatisés.

Le premier concerne le registre du commerce et du crédit mobilier à déployer au Tribunal du Commerce; le second porte sur un Guichet unique électronique du Commerce extérieur et des transports (GUECET).

Ce système est conçu pour mettre en réseau les acteurs des processus d'importation, d'exportation et de transit des marchandises.