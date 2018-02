Congo-Kinshasa: La population de Bianki heureuse de recevoir dix sources d'eau potables aménagées

Trois Congolais et un Rwandais ont été ajoutés, le 1 février, par le Comité des… Plus »

De son côté, le chef du bureau de la MONUSCO, qui rappelle que «plus d'un milliard d'êtres humains ne disposent pas d'eau potable causant chaque année 1,5 millions de décès évitables d'enfants», se dit persuadé que «ce projet va aussi alléger le travail des femmes et filles qui, chaque jour sont appelées à fournir de l'eau au sein des ménages». 55 825 femmes et environ 77 400 filles sont, en effet, les bénéficiaires directes de ce projet implanté dans la commune de Nganza.

En effet, soutient-t-elle, «les conditions d'hygiène précaires issues de déchets biologiques en cette période post conflit dans le Kasaï favorisent ces maladies à cause des cadavres mal ensevelis et des matières fécales abandonnées aux alentours des maisons, qui sont entrainées par les eaux de ruissellement vers les sources utilisées par les familles.»

A l'initiative de l'ONG Action pour le développement social et intégral (ADESI), qui avait demandé une trentaine de sources d'eau aménagées à travers la ville de Kananga ; ces dix ouvrages ont été remis aux populations de cette partie de la ville, qui les ont accueillis avec des cris de joie et des scènes de liesse.

