Congo-Brazzaville: Une situation difficile pour les anciens réfugiés mineurs venus du Rwanda

Les représentants des ministères en charge de la Recherche scientifique et de l'Agriculture, des ONG et… Plus »

Pour l'Adhuc, l'association congolaise qui suit ces anciens réfugiés et tire la sonnette d'alarme depuis des mois, c'est la négation d'un traumatisme. Loamba Moke en est le président : « Ils sont traumatisés, ils ne savent pas sur quel pied danser : repartir au Rwanda, comment et surtout dans quelle maison ?

Comme des milliers d'autres, ils refusent aujourd'hui de rentrer au Rwanda ou de passer par leur ambassade. Ils ont peur d'avoir un quelconque contact avec un gouvernement qu'ils estiment responsable de la mort de leurs proches : « Si les parents ont été tués par le même pouvoir. Si aujourd'hui, on te demande encore d'aller plus en contact avec les mêmes personnes qui n'ont jamais reconnu qu'ils ont assassiné nos parents. Ça, c'est l'injustice ».

