Au sujet de la commune de Koumassi, citée par le rapport de l'audit comme l'une des zones menacées de pollution tout comme Akouédo et Agboville selon le rapport, la ministre a rassuré que des mesures sont prises afin d'éviter le pire : « En ce qui concerne la commune de Koumassi, c'est une commune qui a beaucoup de difficultés d'assainissement, c'est une commune qui a en son sein une zone industrielle et à ce niveau, il y a un processus en cours pour améliorer et encadrer tous les déchets issus de ces entreprises dans la commune de Koumassi, mais également un plan en cours avec les ministères de la Construction et de l'Urbanisme, le ministère des Infrastructures Economiques, et le ministère de l'Environnement pour améliorer le niveau d'assainissement de ces communes. Un plan qui s'inscrit dans un cadre global d'assainissement du district d'Abidjan ».

« Je voudrais m'en féliciter et vous rassurer que le Premier ministre nous a instruit de présenter dans les meilleurs délais les résultats de cette audit au conseil, et compte tenu de l'engagement du Gouvernement, vous n'êtes pas ignorant que des décisions suivront.

