Sénégal: 4e édition du Dakar-Gorée Jazz festival, du 2 au 4 mars

Dakar — La 4e édition du "Dakar-Gorée Jazz festival" se tient du 2 au 4 mars, à la Maison de la culture Douta Seck de Dakar, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Cet "important évènement déjà inscrit dans l'agenda culturel et touristique du Sénégal" est organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, la ville de Dakar et la Compagnie aérienne Royal Air Maroc, transporteur officiel du festival, renseigne la source.

Le groupe "Belya" de la Martinique sera l'invité d'honneur du festival qui verra la participation de "grands musiciens de jazz de la trempe de Azar Laurence, ancien saxophoniste de Miles Davis et la chanteuse de jazz californienne Windy Barnes Farell", apprend-on des organisateurs.

Ils annoncent également la participation, côté sénégalais, de Cheikh Lô, Baba Maal, Souleymane Faye, entre autres artistes locaux.

"Inscrit, à l'origine dans le cadre de +l'African-American Month+ en vue de favoriser un pèlerinage, en Afrique, des Africains-Américains et de la diaspora pour la connaissance de leur histoire et la découverte de leur continent, le festival s'ouvre de plus en plus aux artistes sénégalais", lit-on dans le communiqué.

Il fait noter que le "Dakar-Gorée Jazz festival est un prétexte, une réponse à ce besoin pédagogique, éducatif et culturel en vue de la promotion de l'intégration, de la tolérance et de la compréhension entre les visiteurs Africains-Américains et les Africains, pour l'avènement d'un développement touristique et culturel durable".