Me Aly Fall indiquera par ailleurs que l'Ordre des avocats a décidé, dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar de mettre en place « un système de veille aux règles légales et déontologiques qui fonctionnera jusqu'à la fin de cette audience ».

Dans la foulée, il a précisé que « La même interdiction s'applique aux avocats investis d'un mandat territorial pour les affaires des établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont ils sont élus ou d'un mandat parlementaire pour les affaires de l'Etat et de ses démembrements ; aux avocats, anciens magistrats, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité de magistrats ».

Selon cette disposition, fera-t-il remarquer, « les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l'Etat ou d'une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir contre ou pour l'Etat, les administrations relevant de l'Etat et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions ».

Et son confrère Me Aly Fall de noter que cette décision est en parfaite adéquation avec les textes régissant l'exercice de la profession d'avocat au Sénégal avant de référer à l'article 11, alinéa 7 et 8 de la loi 2009-25 du 08 juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987 relative à l'Ordre des avocats.

« Pour la suite du procès, vous ne verrez plus Me El Hadji Moustapha Diouf comme avocat de la mairie de Dakar ou de l'Etat du Sénégal, car le bâtonnier a pris la décision de le lui interdire, décision que j'ai moi-même notifiée au principal concerné qui l'a accepté de bonne foi », a-t-il fait savoir.

En point de presse organisé à Dakar hier, jeudi, le secrétaire général de l'Ordre des avocats, Me Ibrahima Ndiéguène, qui se prononçait sur la question, en présence de Mes Aly Fall, Mamadou Samb et Ousmane Thiam, s'est voulu péremptoire.

Me El Hadji Diouf ne sera pas l'avocat de la mairie de Dakar au procès de Khalifa Sall. Pour cause, après avoir été « débouté » par le juge Malick Lamotte, il vient d'être interdit de se constituer partie civile par l'Ordre des avocats du Sénégal.

