Sénégal: Table ronde de l'IDEP sur les nouvelles approches de planification

Le communiqué note que "ces nouveaux systèmes et approches de planification devront, par ailleurs, satisfaire les exigences de synergie, d'alignement, de cohérence, d'efficacité des actions pour une atteinte des objectifs des agendas 2030 et 2063".

"Les défis du développement durable se trouvent dès lors assez complexe et leur nature systémique", note le texte, qui ajoute que "beaucoup d'approches et outils utilisés par la plupart des pays africains, en particulier ceux basés sur les secteurs ou sur l'économie mixte ne sont pas toujours complètement adaptés".

Selon un communiqué portant sur cette rencontre, les agendas 2030 et 2063 "ont mis en exergue la nécessité d'intégrer les dimensions environnementale, sociale et économique et de reconnaissance de leurs interrelations pour un développement durable".

Dakar — L'Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) organise une table ronde de haut niveau sur les "nouvelles approches en matière de planification pour l'atteinte des objectifs des agendas 2030 et 2063", mardi, à son siège, à Dakar, a appris l'APS.

