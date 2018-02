Sénégal: Les jeunes demandent leur implication dans la gestion des financements

Le Sénégal et la France ont signé vendredi plusieurs accords de coopération portant… Plus »

De son point de vue, la participation des jeunes "est essentielle pour réaliser le droit à l'éducation pour tous et doit être pris au sérieux", d'autant que "les faits montrent qu'il y a des gains et des améliorations significatifs lorsque les jeunes s'engagent avec d'autres parties prenantes pour améliorer la qualité de l'éducation et la responsabilité de ses résultats".

Les jeunes ont également exhorté le secteur privé à investir dans les formations technologiques et professionnelles spécifiquement destinées aux filles et aux jeunes femmes, afin de contribuer à développer leurs compétences.

Ils disent compter sur le Partenariat mondial pour l'éducation, Plan International, l'UNICEF et d'autres organisations internationales pour amplifier la voix des coalitions de jeunes par le plaidoyer et le financement.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.