Afrique Centrale: Des acteurs nationaux examinent les moyens de transformation de l'agriculture

Les représentants des ministères en charge de la Recherche scientifique et de l'Agriculture, des ONG et des structures communautaires se sont réunis, le 2 février à Brazzaville, dans le cadre d'une consultation nationale sur le projet de transformation de l'agriculture en Afrique de l'est et du centre (ECAAT).

Présidant l'ouverture des échanges, le conseiller technique du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Aubin Coussoud, a signifié que cette rencontre venait à point nommé au regard des enjeux actuels du secteur agricole.

« En tant que consultation publique se trouvent ici des spécialistes de tous les horizons afin que les documents issus de cette confrontation d'idées soient de parfaite facture et à la hauteur des ambitions de la République », a-t-il indiqué.

Aubin Coussoud a également appelé les participants à enrichir le document élaboré avec l'appui du programme d'appui au développement de l'agriculture commerciale, à faire diligence tout en tenant compte des espérances nationales.

Fruit de la coopération avec la Banque mondiale, le projet ECAAT regroupe les pays tels la République du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya et le Rwanda.

Il devrait permettre de relever les défis auxquels l'agriculture est confrontée dans ces pays, notamment la faible croissance de la productivité, l'exposition aux changements climatiques et le risque pour l'agriculture de contribuer auxdits changements.

L'objectif principal du projet ECAAT est d'améliorer la collaboration régionale afin d'augmenter la productivité, la résilience et la compétitivité des chaînes de valeur d'une sélection de denrées agricoles et d'accroître l'accès des petits exploitants agricoles au marché régional des denrées et produits alimentaires.

Au Congo, l'agriculture a été inscrite au cœur des priorités gouvernementales, en tant qu'outil essentiel pour la sécurité alimentaire, dans le cadre du plan national de développement 2018-2021.