Burkina Faso: CHAN 2018 - Les raisons de l'échec des Etalons

Le défenseur Chidozie Awaziem et l'attaquant Prejuce Nakoulma sont absents pour le prochain match du FC Nantes. Plus »

Comme celles qui ont enivré le peuple burkinabè de fierté durant la grande épopée de la CAN 2017 au Gabon. Les seules adresses pour y parvenir demeurent la stabilité, un projet, du temps, la planification et les moyens.

Il a aussi manqué à la bande à Saboteur un véritable patron dans l'entrejeu et un leader en attaque. Un tueur capable de semer la désolation dans les camps adverses. Faut-il pour autant brûler ces joueurs ? Non. Car la plus grosse erreur serait de jeter le bébé avec l'eau du bain.

Leur élimination « précoce » également. Face à des équipes beaucoup plus expérimentées et avec une assise collective forgée par plusieurs compétitions internationales, la mission semblait hors d'atteinte.

