Afrique: CHAN 2018 - Maroc/Nigeria, la bataille finale

Les Lions de l'Atlas locaux et les Super Eagles se disputeront le trophée du CHAN 2018 à l'occasion de la… Plus »

Excellents balle au pied, adeptes du jeu rapide et des permutations à même de dérouter l'adversaire, les Green Eagles solides défensivement, font preuve d'une grande efficacité devant les buts, même si la moyenne d'un but par match est relativement faible.

Le sélectionneur du Nigeria, Salisu Yusuf, semble bien conscient des atouts de l'adversaire et des obstacles à surmonter pour en venir à bout. La tâche est d'autant plus difficile que son équipe risque d'être handicapée par l'absence de quelques titulaires blessés.

Malgré quelques déchets au milieu de terrain et en défense, le coach marocain Jamal Sellai, peut miser sur la solidité d'un effectif encore au grand complet et le réalisme d'une ligne d'attaque prolifique (deux buts par match en moyenne) conduite par Adouba El Kabi, auteur d'un doublé en demi-finale et qui figure en tète du classement des buteurs avec huit réalisations en cinq matchs.

