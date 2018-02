Ile Maurice: Salon Fruit Logistica 2018 - Une délégation mauricienne en Allemagne du 7 au 9 février

L'événement vise également à encourager les exportateurs à se diversifier vers de nouveaux marchés tels que la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie en identifiant les acheteurs potentiels et les marchés porteurs pour les produits frais.

Il permettra aussi aux participants de se familiariser avec les dernières innovations et tendances en technologie, produits et services dans la chaîne internationale de distribution.

Ce rassemblement commercial international cible l'industrie mondiale des produits frais et met l'accent sur le commerce, l'emballage et l'étiquetage, la technologie de serre, ou encore le marketing.

Fruit Logistica attire plus de 75 000 visiteurs de 130 pays et environ 3 000 exposants y seront présents lors de cette édition. Ce salon est une plateforme idéale pour promouvoir le 'savoir-faire' mauricien ainsi que de maintenir notre réputation en tant que fournisseur fiable de produits frais.

Deux sociétés coopératives qui regroupent les planteurs d'ananas en l'occurrence, LM Pineapple & Allied Growers Cooperative Society Limited et Sai Tropical Fruits Cooperative Society Ltd ont renouvelé leur participation à Fruit Logistica. Les deux sont cultivateurs d'ananas à Les Mariannes et à Camp De Masque Pave respectivement.

