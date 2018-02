Cote d'Ivoire: Promotion des Droits de l'homme - La CNDHCI lance une université

Vulgariser les droits de l'homme, et renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits de l'homme.

C'est l'objectif de l'Université des droits de l'Homme que la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) a lancée le jeudi 1er février à son siège sis à Cocody, les II Plateaux Vallons.

Le lancement officiel de cette université a été marquée par une conférence inaugurale prononcée par Pr Ouraga Obou qui s'est prononcé sur le thème : " L'Invention des Droits de l'Homme".

La formation s'articulera autour de deux sessions dont la première portera sur l'introduction aux droits de l'homme et la seconde consacrée à la spécialisation. Elle sera sanctionnée par des parchemins. Pour cette première édition, ce sont 40 auditeurs qui ont été retenus.

« Nous voulons promouvoir, à travers ces choix pertinents, un dispositif de proximité et engager des actions de formation et de sensibilisation auprès des personnels et des populations », a expliqué la présidente de la CNDHCI, Madame Namizata Sangaré.

C'est pourquoi elle a invité les auditeurs à l'assiduité pour que cette université devienne le lieu de débats audacieux et créateurs.

« Pour participer à cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, il vous suffit de vous inscrire sur le site de la CNDHCI. Je suis convaincue qu'elle révèlera et développera des talents et des défenseurs des droits de l'homme aussi clairvoyants qu'engagés », a-t-elle conclu.