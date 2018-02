Libye: Méditerranée - Près de 90 migrants portés disparus après le naufrage de leur embarcation près des côtes libyennes

En 2017, plus de 3.100 migrants sont morts ou disparus en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont plus de 2.800 au large de la Libye, selon un décompte de l'OIM.

Cette dernière tragédie intervient alors que l'OIM rapporte qu'à la date du 28 janvier, près de 6.624 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la mer. A la même période l'année dernière, ils étaient 5.983 migrants et réfugiés à tenter le périlleux voyage méditerranéen pour rejoindre l'Europe.

« Ils ont donné une estimation de 90 noyés dans le naufrage, mais nous devons encore vérifier le nombre exact de personnes ayant perdu la vie durant la tragédie », a-t-elle ajouté. « L'OIM essaie d'obtenir plus de détails sur cette tragédie et pour voir comment aider au mieux les survivants ».

Selon l'Agence de l'ONU pour les migrations (OIM), « dix corps ont échoué sur les côtes libyennes dont 8 Pakistanais et 2 Libyens et il y a 3 survivants ».

