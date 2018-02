Togo: Nos futurs élus locaux

Des élections locales auront lieu cette année. Les députés viennent d'adopter la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales.

Et hier en conseil des ministres, le gouvernement a adopté le décret qui précise le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints au Maire par commune sur la base de la population à partir du recensement général de 2010, le dernier réalisé.

La région des Savanes comptera 208 conseillers dont 16 maires et 24 adjoints aux maires, la région de la Kara 247 conseillers dont 21 maires et 25 adjoints aux maires, la région Centrale 185 conseillers dont 15 maires et 20 adjoints aux maires, la région des Plateaux 400 conseillers dont 32 maires et 42 adjoints aux maires et la région Maritime 476 conseillers dont 32 maires et 63 adjoints aux maires soit au total 1516 conseillers sur l'ensemble du territoire national.

Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue du scrutin.