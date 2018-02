Afrique: Financement de l'Education - Un appui de plus de 12 milliards de FCfa du Partenariat mondial pour l'éducation à la Côte d'Ivoire

La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la… Plus »

La rencontre de Dakar est co-parrainée par un pays donateur et un pays en développement. A savoir, la France et le Sénégal. Le Président français, Emmanuel Macron, est annoncé pour prendre part personnellement au sommet.

Il s'était agi de « l'aider à restructurer son système éducatif qui sortait de moments difficiles et confronté à d'énormes difficultés », rappelle le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

La Côte d'Ivoire est éligible à un deuxième financement de 24 millions de dollars (plus de 12 milliards de francs Cfa) auprès du Partenariat mondial pour l'Education (en anglais Global partnership for education, Gpe).

