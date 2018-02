Tunisie: La presse tunisienne en colère

C'est que la chasse aux journalistes a repris de plus belle. Et dans son sillage, toute une machine policière répressive commence à montrer ses griffes. S'ensuivirent, ces derniers jours, actes de trop, comportements mal à propos et des agissements provocateurs lâchement opérés dans une totale impunité.

En toute vraisemblance, l'on se retrouve face à une campagne diffamatoire et d'intimidation portant atteinte à l'honneur des journalistes et à l'image d'un secteur prêt à se sacrifier sur l'autel de la liberté. Sur la Toile, parallèlement, fusent insultes et actes immoraux.

Outre des menaces à visage découvert proférées, via les réseaux sociaux, à l'adresse des journalistes dont le seul tort n'est autre que la quête de la vérité. Pire encore, les toutes récentes déclarations du ministre de l'Intérieur à l'ARP font froid dans le dos.

L'homme a brutalement osé reconnaître que des écoutes téléphoniques arbitraires ont ciblé des journalistes, alors en plein exercice de leurs fonctions. C'est comme une agression barbare faite aux fonctionnaires et qui est juridiquement passible de sanctions.

Au-delà de ces agents qui n'ont pas, jusqu'ici, bien compris que de telles pratiques sont révolues, M. Lotfi Brahem n'a pas agi en homme d'Etat responsable. Sans pour autant jamais penser à la gravité de pareilles phrases assassines qui chauffent à l'oreille.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, n'assume-t-il pas une part de responsabilité ? Lui qui n'a pas manqué de promettre monts et merveilles pour se tenir aux côtés des libertés dont celle de la presse, tous secteurs confondus, et qui s'est toujours dit soucieux de veiller à l'amélioration de la corporation, autant sur le plan matériel que professionnel ?

Face aux propos de son ministre de l'Intérieur à l'encontre du secteur, le silence du chef du gouvernement est pour le moins étrange.

De toute façon, si rien n'y fait, le Snjt, (Syndicat national des journalistes tunisiens) ne va plus se taire, menaçant de décréter une grève générale. Mercredi après-midi, à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, il a adressé aux trois présidents une lettre ouverte dans laquelle il a exprimé son inquiétude quant à ce constat alarmant.

«Une liberté de presse et d'expression qui est sous le joug d'une politique structurée fermement décidée à cibler et menacer les journalistes », a-t-il jugé.

Et de hausser le ton, le Snjt a décidé d'organiser aujourd'hui, vendredi, « une journée de colère », où tous les journalistes du pays porteront le brassard rouge, en signe de protestation contre une telle campagne menée à leur encontre.

Unis comme un seul homme, ils se dressent contre toute velléité de les mettre à genoux, dans le giron du pouvoir comme auparavant. Les médias de Ben Ali sont morts et ne reviendront jamais. Place, désormais, à une profession digne des mérites de la révolution.