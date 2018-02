Tunisie: 20.000 étudiants à l'horizon 2020

Dans le cadre de partenariats bilatéraux et de la coopération économique entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, un évènement majeur aura lieu prochainement et qui cherche à vendre le potentiel universitaire et le savoir-faire et technique tunisiens.

En effet, sous l'égide des ministères de l'Enseignement supérieur tunisien et ivoirien et en collaboration avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et le Centre de promotion des exportations (Cepex), la Maison de l'exportateur, l'International Fairs & Exhibitions Tunisia "I.F.E Tunisia" organisent les journées tuniso-ivoiriennes, et ce, les 12 et 13 février 2018, au siège de la CGECI (patronat ivoirien) à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui sont dédiées à l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'emploi.

Des experts de renommée

Plusieurs universités et centres de formation privés et étatiques tunisiens seront présents à cette manifestation pour promouvoir leurs entreprises et recruter les nouveaux bacheliers ivoiriens qui cherchent une solution à une problématique majeure : celle du choix des orientations futures pour compléter leur cursus.

Des experts de renommée animeront des conférences, des tables rondes, des ateliers pour faire bénéficier les parents, les élèves ainsi que les futurs étudiants des meilleurs conseils quant à l'orientation des jeunes vers les filières pourvoyeuses d'emploi dans le domaine universitaire et celui de la formation professionnelle.

«La réussite de cette manifestation est primordiale et constituera le déclic pour percer encore plus, les marchés émergents de l'Afrique sub-saharienne et l'exportation de la filière universitaire et des compétences professionnelles tunisiennes», affirme Lamia Oueslati, directrice générale de "I.F.E Tunisia".

Cette société créée en 1996, pionnière dans le domaine de l'organisation des salons professionnels et des foires en Tunisie et à l'étranger, innove et organise la première édition des journées tuniso-ivoiriennes.

Avec plus de 20 ans d'expérience, I.F.E a organisé plusieurs événements parmi les plus médiatisés au monde. I.F.E est redevable du dévouement constant pour la valorisation du potentiel tunisien dans divers domaines, souligne Mme Oueslati. D'ailleurs, son personnel lui témoigne une grande reconnaissance pour les valeurs culturelles et professionnelles qu'elle transmet par le biais de telles initiatives audacieuses et prometteuses.

Chercheurs de formation

Le but est de drainer le maximum d'étudiants ivoiriens à la recherche d'une place dans nos institutions. C'est un rendez-vous unique de deux jours qui s'adresse aux élèves, aux bacheliers, aux étudiants, ainsi qu'aux parents afin de mieux connaître les universités et les filières de la formation professionnelle et leurs exigences en termes de niveau scolaire. Ils auront la possibilité de faire le choix de l'université ou du centre de formation professionnelle.

Les entreprises et les chercheurs de formation seront incités à adhérer à la dynamique du secteur de la formation professionnelle et universitaire.

Il s'agit aussi de permettre aux responsables des entreprises de découvrir les différents programmes de formation et de choisir les cycles de formation appropriés à leurs employés. C'est une occasion pour connaître les structures d'accompagnement permettant aux jeunes de se former et de se préparer à l'avenir.

Il sera possible de recruter de jeunes diplômés tunisiens dans les entreprises ivoiriennes. Cinq mille étudiants et stagiaires ivoiriens ainsi qu'une trentaine d'exposants tunisiens sont attendus à cet important évènement. Une grande campagne médiatique sera lancée en Tunisie et en Côte d'Ivoire à cette occasion.